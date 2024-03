Орбан встретился с Трампом в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с будущим кандидатом на президентских выборах США от республиканцев Дональдом Трампом в американском штате Флорида.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Они обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны", – говорится в заявлении предвыборной кампании Трампа.

Венгерский премьер в Twitter (X) выразил убеждение, что только возвращение Трампа в Белый дом может принести мир.

It was a pleasure to visit President @realDonaldTrump today. We need leaders in the world who are respected and can bring peace. He is one of them! Come back and bring us peace, Mr. President! pic.twitter.com/rbCYvygzNy