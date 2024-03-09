Немецкие города призвали направить миллиарды евро на бомбоубежища

Немецкий союз городов и общин призвал федеральные власти к миллиардным инвестициям с целью защитить население от возможной войны.

Об этом заявил глава объединения Андре Берггеггер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Безопасность больше нельзя считать чем-то очевидным. Теперь речь идет не только о том, чтобы сделать Бундесвер обороноспособным. В целом речь идет о защите населения от опасностей, связанных с войнами", – добавил он.

По словам Берггеггера, для этого понадобится по меньшей мере один миллиард евро в каждые следующие десять лет, причем речь не идет о деньгах из спецфонда на переоснащение вооруженных сил.

Но эти средства не решат проблему целиком, считает он.

В частности, глава Немецкого союза городов и общин призвал увеличить количество бомбоубежищ в стране. Из двух тысяч гражданских убежищ времен "холодной войны" осталось только 600, которые могут вместить около 500 тысяч человек.

"Существует острая необходимость вернуть в эксплуатацию выведенные из нее убежища", – считает он.

Кроме того, по его убеждению, необходимо построить новые, современные укрытия и установить дополнительные сирены воздушной тревоги.

Накануне с призывом усилить гражданскую оборону в Германии выступил министр обороны страны Борис Писториус.

А в Эстонии МВД готовит проект изменений в законодательство, которым хотят ввести требование проектировать укрытие в каждом большом жилом доме.