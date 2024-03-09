В Ірландії провалилась спроба вилучити з конституції "сексистські" згадки про жінок

Уряд Ірландії визнав, що пропозиція щодо внесення змін до конституції на референдумі зазнала поразки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Ірландський прем'єр-міністр Лео Варадкар, який раніше казав, що хотів вилучити "дуже старомодні формулювання" з конституції, зараз заявив, що було очевидно, що поправки "зазнали повної поразки при значній явці".

"Нашим обов'язком було переконати більшість людей проголосувати "за", і ми явно не змогли цього зробити", – сказав він.

Раніше міністр транспорту Імон Раян заявив, що уряд "не переконав громадськість в аргументах на користь голосування "так, так".

Однією з поправок пропонувалось розширити поняття "сім'я" за межі шлюбу, включивши до нього домогосподарства, засновані на "тривалих" стосунках.

Релігійні та соціально-консервативні групи, які агітували голосувати "проти", заперечували проти концепції "тривалих стосунків" і виступали на підтримку початкового формулювання конституції.

Ще одна поправка передбачала вилучення згадки про центральне місце "життя жінки вдома" і "обов'язки матері по дому" при наданні догляду, замінивши їх статтею, яка визнає важливість членів сім'ї в цілому.

Ірландський уряд агітував голосувати "за" обидві поправки. Прем'єр Варадкар заявляв, що голосування дає можливість вилучити деякі "дуже старомодні, дуже сексистські формулювання про жінок".

Схвалення поправок на референдумі вважалося можливим, оскільки опитування громадської думки свідчили про підтримку "за" в обох голосуваннях.

Крім того, у день голосування повідомлялося про низьку явку виборців, причому в деяких районах було менше 30% зареєстрованих виборців.

Голосування відбулося в п'ятницю, а остаточні результати очікуються в суботу ввечері.

Нагадаємо, Франція в понеділок стала першою в світі країною, яка закріпила право на переривання вагітності у своїй конституції.

Після цього іспанська ліворадикальна партія Sumar, яка входить до урядової коаліції, теж запропонувала включити право на аборт до конституції,