В Ирландии провалилась попытка изъять из конституции "сексистские" упоминания о женщинах

Правительство Ирландии признало, что предложение о внесении изменений в конституцию на референдуме потерпело поражение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Ирландский премьер-министр Лео Варадкар, который ранее говорил, что хотел изъять "очень старомодные формулировки" из конституции, сейчас заявил, что было очевидно, что поправки "потерпели полное поражение при значительной явке".

"Нашей обязанностью было убедить большинство людей проголосовать "за", и мы явно не смогли этого сделать", – сказал он.

Ранее министр транспорта Имон Райан заявил, что правительство "не убедило общественность в аргументах в пользу голосования "да, да".

Одной из поправок предлагалось расширить понятие "семья" за пределы брака, включив в него домохозяйства, основанные на "длительных" отношениях.

Религиозные и социально-консервативные группы, которые агитировали голосовать "против", возражали против концепции "длительных отношений" и выступали в поддержку первоначальной формулировки конституции.

Еще одна поправка предусматривала изъятие упоминания о центральном месте "жизни женщины дома" и "обязанности матери по дому" при предоставлении ухода, заменив их статьей, признающей важность членов семьи в целом.

Ирландское правительство агитировало голосовать "за" обе поправки. Премьер Вардакар заявлял, что голосование дает возможность изъять некоторые "очень старомодные, очень сексистские формулировки о женщинах".

Одобрение поправок на референдуме считалось возможным, поскольку опросы общественного мнения свидетельствовали о поддержке "за" в обоих голосованиях.

Кроме того, в день голосования сообщалось о низкой явке избирателей, причем в некоторых районах было менее 30% зарегистрированных избирателей.

Голосование состоялось в пятницу, а окончательные результаты ожидаются в субботу вечером.

Напомним, Франция в понедельник стала первой в мире страной, которая закрепила право на прерывание беременности в свою конституцию.

После этого испанская леворадикальная партия Sumar, которая входит в правительственную коалицию, предложила включить право на аборт в конституцию.