В Германии заявили, что не готовы к масштабным кибератакам

Германия недостаточно подготовлена к потенциальной широкомасштабной кибератаке, поскольку ей не хватает функционирующей системы управления кризисными ситуациями.

Об этом предупредила в воскресенье глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Несмотря на все более напряженную международную ситуацию с безопасностью и гибридные угрозы со стороны России, Германия до сих пор не подверглась масштабной кибератаке на объекты критической инфраструктуры.

Но Клаудия Платтнер, глава ведомства, ответственного за борьбу с кибератаками, предупредила, что Германии не хватит инструментов для адекватного ответа на такую атаку.

Платтнер призвала правительство сделать кибербезопасность приоритетом "до того, как произойдет что-то крупное и, например, выйдут из строя банкоматы".

"Почему мы всегда должны учиться на ошибках? Мы знаем, что эта тема невероятно важна", – сказала она.

Пока не существует структур, которые бы обеспечивали сотрудничество между 16 землями Германии и федеральными властями в случае подобного кризиса, что может подорвать способность страны реагировать на подобные атаки.

Немецкое правительство недавно предупредило о растущей проблеме попыток России вести гибридную войну – особенно в связи с предстоящими европейскими выборами и тремя земельными выборами в этом году. "Мы фактически переживаем новое измерение угроз от российской агрессии в этой сфере", – предупредила на прошлой неделе министр внутренних дел Нэнси Фезер.

До сих пор такие попытки ограничивались дезинформационными кампаниями и шпионажем. Платтнер заявила, что ее агентство сосредоточится на противодействии дезинформационным кампаниям и актах взлома аккаунтов политиков, баллотирующихся на выборах.

Диджитализация привела к увеличению количества кибератак, а киберпреступники становятся все более опытными, предупреждает BSI в своем недавнем отчете. BSI также отмечает увеличение уязвимостей в программном обеспечении, которые могут служить воротами для киберпреступников и хакеров.

В начале марта Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) предупредило о все большем риске использования злоумышленниками искусственного интеллекта, чтобы с помощью дезинформации повлиять на выборы в Европарламент в июне.

В конце февраля Европейский парламент одобрил Акт о политической рекламе – новые правила ведения политических кампаний, призванные бороться с дезинформацией и внешним вмешательством во время выборов европейских депутатов в июне.