Прем’єр Баварії розкритикував легалізацію канабісу в Німеччині

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер у соціальній мережі піддав жорсткій критиці легалізацію рекреаційного використання канабісу в Німеччині.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Зьодер пообіцяв обмежене використання нового закону в очолюваній ним федеральній землі.

Keine Macht den Drogen! Wir lehnen die Legalisierung von #Drogen entschieden ab. Mit dem #Cannabis-Gesetz schadet sich Deutschland selbst und gefährdet die Gesundheit der Bevölkerung. Unser Land ist damit auf dem Irrweg. Wir werden das Gesetz extrem restriktiv anwenden. Die… pic.twitter.com/w5TRKFNFuy April 1, 2024

"Наркотикам – ні! Ми рішуче відкидаємо легалізацію наркотиків. Законом про канабіс Німеччина завдає шкоди собі та ставить під загрозу здоров'я населення", – зазначив він.

Свій пост він доповнив зображенням із надписом: "Легалізація канабісу – це фатальна помилка".

З 1 квітня у Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу.

Уряд Німеччини заявляє, що новий закон сприятиме відповідальному вживанню канабісу, оскільки передбачає його обмежену легальну доступність з численними правилами та нормами.

У німецькому суспільстві немає єдиної думки щодо такого кроку: останнє опитування YouGov показало, що близько 47% респондентів частково або повністю підтримують його, тоді як 42% – частково або повністю відкидають.

Тим часом очільниця Амстердама Фемке Халсема раніше запропонувала декриміналізувати продаж і вживання кокаїну та інших наркотиків у Нідерландах, позаяк боротьба з наркотиками є "збоченою і контрпродуктивною".