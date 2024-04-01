Премьер Баварии раскритиковал легализацию каннабиса в Германии

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в социальной сети подверг жесткой критике легализацию рекреационного использования каннабиса в Германии.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Зёдер пообещал ограниченное использование нового закона в возглавляемой им федеральной земле.

Keine Macht den Drogen! Wir lehnen die Legalisierung von #Drogen entschieden ab. Mit dem #Cannabis-Gesetz schadet sich Deutschland selbst und gefährdet die Gesundheit der Bevölkerung. Unser Land ist damit auf dem Irrweg. Wir werden das Gesetz extrem restriktiv anwenden. Die… pic.twitter.com/w5TRKFNFuy April 1, 2024

"Наркотикам – нет! Мы решительно отвергаем легализацию наркотиков. Законом о каннабисе Германия наносит вред себе и ставит под угрозу здоровье населения", – отметил он.

Свой пост он дополнил изображением с надписью: "Легализация каннабиса – это роковая ошибка".

С 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса.

Правительство Германии заявляет, что новый закон будет способствовать ответственному употреблению каннабиса, поскольку предусматривает его ограниченную легальную доступность с многочисленными правилами и нормами.

В немецком обществе нет единого мнения относительно такого шага: последний опрос YouGov показал, что около 47% респондентов частично или полностью поддерживают его, тогда как 42% – частично или полностью отвергают.

Между тем мэр Амстердама Фемке Халсема ранее предложила декриминализировать продажу и употребление кокаина и других наркотиков в Нидерландах, поскольку борьба с наркотиками является "извращенной и контрпродуктивной".