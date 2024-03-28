Біля Канарських островів Іспанії врятували 124 мігранти

Іспанська берегова охорона в четвер врятувала з двох дерев'яних човнів біля Канарських островів 124 мігранти, серед яких були маленькі діти та людина, яка потребувала інвалідного візка.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Один човен, на якому перебувало 66 осіб, знаходився за 18,5 км на південь від острова Гран-Канарія, повідомляє Червоний Хрест Іспанії. Другий, де перебували 58 осіб, зокрема дві жінки, знайшли неподалік.

Прикордонне агентство ЄС Frontex заявляє, що атлантичний маршрут до Канарських островів наразі є найбільш завантаженим маршрутом нелегальної міграції із Західної Африки до Євросоюзу.

Цього місяця міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що кількість людей, які здійснили цю небезпечну подорож у період з 1 січня по 15 березня, досягла 12 393 особи, порівняно з 2 178 за аналогічний період минулого року.

Раніше іспанська поліція арештувала трьох осіб за фактом смерті в листопаді 2023 року п'ятьох мігрантів, яким погрожували мачете та змусили вистрибнути з човна, на якому вони пливли разом з десятками інших мігрантів.

Перед цим біля берегів Туреччини в Егейському морі затонув гумовий човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи.

До цього стало відомо, що двоє людей загинули під час спроби дістатися до іспанських Канарських островів човном, у якому загалом перебували 40 мігрантів.