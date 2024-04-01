У берегов Греции спасли 74 мигрантов в деревянной лодке

Береговая охрана Греции спасла 74 мигрантов, которые на деревянной лодке пытались добраться из Африки в Южную Европу по Средиземному морю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Лодку обнаружили к югу от небольшого греческого острова Гавдос.

Патрульный катер греческой береговой охраны доставил 73 мужчин и одну женщину на остров Крит.

На Гавдос и южное побережье Крита в последние месяцы прибывает все больше мигрантов. В нескольких случаях береговая охрана заявила, что они пересекли Средиземное море из восточного ливийского порта Тобрук, заплатив бандам контрабандистов до 5 тысяч долларов за человека.

Наплыв мигрантов вызвал давление на власти Гавдоса. Площадь этого острова составляет около 29 квадратных километров, а в межсезонье на нем проживает всего несколько десятков жителей.

На прошлой неделе испанская береговая охрана спасла из двух деревянных лодок у Канарских островов 124 мигрантов.

Перед этим у берегов Турции в Эгейском море затонула резиновая лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.

До этого стало известно, что два человека погибли при попытке добраться до испанских Канарских островов на лодке, в которой в целом находились 40 мигрантов.