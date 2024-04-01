В Берліні поліція розслідує інцидент з нацистським вітанням в метро

Поліція німецького Берліна проводить розслідування інциденту з показаним нацистським привітанням і скандуванням гасла, яке прославляє Адольфа Гітлера, в метро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу берлінської поліції.

Інцидент стався на станції Ноллендорфплатц. Свідок побачив двох чоловіків у дверях вагона, один з яких показав гітлерівське вітання і двічі вигукнув "Зіг хайль" у бік юнака, що стояв на платформі.

Поліція припускає, що інцидент стався на расовому ґрунті.

Невідомий чоловік поїхав тим же потягом, який привіз його на станцію.

Розслідування взяло на себе Берлінське земельне управління кримінальних розслідувань.

Нагадаємо, в лютому італійська поліція провела обшуки в будинках 24 осіб, які перебувають під слідством за пропаганду фашизму на зустрічі в ресторані у єврейському кварталі міста Феррара.

Перед цим поліція Швейцарії почала перевірку через скарги на лижний курорт Pischa у Давосі, де євреям нібито відмовляють в оренді спортивного спорядження.