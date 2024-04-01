В Берлине полиция расследует инцидент с нацистским приветствием в метро

Полиция Берлина проводит расследование инцидента с нацистским приветствием и скандированием лозунга, прославляющего Адольфа Гитлера, в метро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу берлинской полиции.

Инцидент произошел на станции Ноллендорфплатц. Свидетель, находившийся на станции, увидел двух мужчин в дверях вагона поезда. Один из неизвестных показал гитлеровское приветствие и дважды выкрикнул "Зиг хайль" в сторону юноши, стоявшего на платформе.

Полиция предполагает, что инцидент произошел на расовой почве, из-за цвета кожи парня на платформе.

Мужчина, который показал нацистское приветствие, поехал поездом дальше, когда тот покинул станцию.

Расследование взяло на себя Берлинское земельное управление уголовных расследований.

Напомним, в феврале итальянская полиция провела обыски в домах 24 человек, находящихся под следствием за пропаганду фашизма на встрече в ресторане в еврейском квартале города Феррара.

Перед этим полиция Швейцарии начала проверку из-за жалоб на лыжный курорт Pischa в Давосе, где евреям якобы отказывают в аренде спортивного снаряжения.