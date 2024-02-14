В Італії 24 особи підозрюють у пропаганді фашизму на зборах в єврейському кварталі

Італійська поліція в середу провела обшуки в будинках 24 осіб, які перебувають під слідством за пропаганду фашизму на зустрічі в ресторані у єврейському кварталі міста Феррара.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами слідчого Андреа Дзакконе, підозрювані – жителі міста у віці від 20 до 30 років – були присутні на зборах 20 грудня, де вони роздавали матеріали, які не тільки вихваляли диктаторів часів нацистської Німеччини Адольфа Гітлера та фашистської Італії Беніто Муссоліні.

AP

AP

Він також заявив, що підозрювані ображали відому своїм щоденником єврейську дівчинку-підлітка Анну Франк, яка загинула в німецькому концтаборі в 1945 році, та темношкіру італійську ексатлетку Фіону Мей.

Дзакконе вказав, що група погрожувала вбити інших відвідувачів, які переривали їхні расистські вигуки, та відмовлялася зупинитися навіть після того, як поліція відреагувала на скарги.

Підозрювані перебувають під слідством за звинуваченням у розпалюванні расової ненависті та виправданні фашизму, що є злочином в Італії.

Поліція стверджує, що під час обшуків вилучила помаранчеву тюремну форму, муляж пістолета, ланцюги, ножі, кийки, а також друковані матеріали, зокрема календарі із зображенням Муссоліні.

Електронні пристрої, вилучені під час обшуків, вивчаються, щоб з'ясувати, чи був цей інцидент поодиноким, чи є частиною більш масштабної схеми, заявили правоохоронці.

Раніше поліція Швейцарії почала перевірку через скарги на лижний курорт Pischa у Давосі, де євреям нібито відмовляють в оренді спортивного спорядження.

Перед цим Бернський університет оголосив про розпуск структурного підрозділу – Інституту близькосхідних і мусульманських досліджень (ІSNО) – за результатами внутрішнього розслідування антисемітського коментаря співробітника інституту у Twitter (X).

Нагадаємо, минулого року Варшавський медичний університет за підсумками внутрішньої перевірки вирішив відсторонити від занять студентку п’ятого курсу, яка на пропалестинській акції тримала зображення зірки Давида у смітнику з написом "Збережемо світ чистим".