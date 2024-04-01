Зеленський збирав спеціальну нараду щодо "перспектив на рік" у співпраці з НАТО

Президент України Володимир Зеленський збирав на нараду ключових урядовців, відповідальних за міжнародні відносини й оборону, для обговорення цілей у співпраці з НАТО протягом цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що спеціальна нарада стосувалася "сумісності та перспектив на цей рік". На зустрічі були присутні посадовці, відповідальні за міжнародні відносини, міністр оборони Рустем Умєров та міжнародна команда МОУ.

"Цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку у Європі", – зазначив президент.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначила, що в України "немає ілюзій" в очікуваннях від саміту НАТО у Вашингтоні, але Київ у будь-якому разі закликатиме союзників до рішення про запрошення України до членства, яке мало б юридично зобов'язальний характер.

Також вона натякнула, що у Києві не обговорюють гіпотетичні варіанти "гібридного" вступу України в НАТО, та що поки серед союзників загалом немає готовності обговорювати питання якихось гарантій для України саме на майданчику Альянсу.

Водночас посли держав Балтії у Британії у спільній колонці, де закликали НАТО рішучіше готуватись до протистояння російській загрозі, закликали дати Україні чітку перспективу вступу до Альянсу.