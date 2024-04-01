Зеленский собирал специальное совещание по "перспективам на год" в сотрудничестве с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский собирал на совещание ключевых чиновников, ответственных за международные отношения и оборону, для обсуждения целей в сотрудничестве с НАТО в течение этого года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в вечернем обращении.

Зеленский отметил, что специальное совещание касалось "совместимости и перспектив на этот год". На встрече присутствовали должностные лица, ответственные за международные отношения, министр обороны Рустем Умеров и международная команда МОУ.

"Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов. В частности, это касается и саммита в Вашингтоне, и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе", – отметил президент.

Напомним, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что у Украины "нет иллюзий" в ожиданиях от саммита НАТО в Вашингтоне, но Киев в любом случае будет призывать союзников к решению о приглашении Украины к членству, которое имело бы юридически обязывающий характер.

Также она намекнула, что в Киеве не обсуждают гипотетические варианты "гибридного" вступления Украины в НАТО, и что пока среди союзников в целом нет готовности обсуждать вопрос каких-то гарантий для Украины именно на площадке Альянса.

В то же время послы государств Балтии в Британии в совместной колонке, где призвали НАТО решительно готовиться к противостоянию российской угрозе, призвали дать Украине четкую перспективу вступления в Альянс.