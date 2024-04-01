"Крайне редкий случай": в вагоне парижского метро родился ребенок

В метрополитене Парижа в эти выходные произошло редкое событие – в одном из вагонов на маршруте у женщины неожиданно начались роды и ребенок появился на свет прямо в метро.

Как пишет "Европейская правда, об этом сообщает BFMTV.

Исключительная ситуация произошла еще в воскресенье, но в СМИ информация попала уже на следующий день.

Около 10:50 утра в воскресенье экстренные службы получили сообщение о том, что в одном из вагонов поезда на 5-й линии парижского метрополитена у беременной женщины начались роды. Забрать ее в больницу уже не успевали, роды проходили в метро в районе станции "Северный вокзал", куда к роженице приехали медики.

Оператор метрополитена RATP впоследствии сообщил, что из-за этой ситуации на 5-й линии на один час останавливали движение. В комментарии Le Figaro в компании сообщили, что это "крайне редкий случай".

Мать, которой около 30 лет, и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо.

В RATP еще не решили, подготовят ли какой-то символический подарок для них.

В январе этого года в Румынии во время сильных снегопадов женщине в одном из небольших городков пришлось рожать дома с дистанционными советами медиков, потому что из-за снега ее не успели забрать в заведение.

Как сообщалось, Франция не планирует корректировать церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже из-за повышенной террористической угрозы, но намерена привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности.