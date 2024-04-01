У Франції не мінятимуть церемонію відкриття Олімпіади попри підвищену загрозу терактів

Церемонію відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі не мінятимуть попри занепокоєння спецслужб через підвищену терористичну загрозу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TF1 Info.

Міністр розповів, що на час церемонії відкриття Олімпіади діятимуть безпрецедентні заходи безпеки.

"Там буде 45 тисяч поліцейських і жандармів, величезний периметр безпеки, це буде надзвичайно безпечне місце", – зазначив Дарманен.

Серед заходів, вжитих для запобігання будь-яким терористичним актам до або під час церемонії, глава МВС згадав висилку з Франції понад 1000 осіб, внесених до списку S (куди включають осіб, які становлять загрозу безпеці країни), "як спосіб захистити усі ці заходи, які можуть бути місцями терору".

Раніше головне управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI) заявило, що стурбоване ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Минулого тижня стало відомо, що Франція планує залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки під час проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Крім того, французькі сили безпеки перевірять до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.

Також на час церемонії відкриття Олімпійських ігор закриють усі аеропорти навколо Парижа.