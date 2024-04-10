Президент Румынии считает, что стране нужно больше резервистов
Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что Румынии важно иметь больше резервистов с военной подготовкой.
Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом Йоханнис сказал во время выступления на публичном мероприятии.
Президент заявил, что Румынии следует восстанавливать свою оборонную промышленность и активизировать усилия для укрепления резерва подготовленных военнослужащих.
"Защита наших граждан – это одна из фундаментальных обязанностей государства. Но безопасность людей невозможно гарантировать без армии, оснащенной современным вооружением. Начиная с 2023 года, Румыния увеличила расходы на оборону с 2% до 2,5% ВВП... Одновременно мы должны активизировать усилия для укрепления резерва военнослужащих, возродить национальную оборонную промышленность, модернизировать транспортную инфраструктуру", – отметил Йоханнис.
Его комментарии прозвучали в контексте ожидаемого рассмотрения в парламенте законопроекта о добровольной базовой военной подготовке. Проект предусматривает, что граждане обоих полов в возрасте от 18 до 35 лет могут по собственной инициативе записаться на прохождение базовой военной подготовки в течение 4 месяцев и получить также денежную компенсацию.
Как известно, во многих странах Европы на фоне войны России против Украины активизировались дискуссии о пересмотре существующих подходов в вопросах военной службы.
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