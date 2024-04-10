В Италии ищут четырех работников, пропавших без вести после глубинного взрыва ГЭС

На гидроэлектростанции вблизи североитальянского города Болонья в среду продолжаются поисково-спасательные работы после того, как в результате разрушительного взрыва погибли по меньшей мере трое рабочих, пятеро получили ранения, а четверо пропали без вести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Десятки пожарных и водолазов искали пропавших людей в течение ночи после мощного взрыва, произошедшего во вторник днем. Взрыв всколыхнул станцию на глубине около 40 метров ниже уровня воды, вызвав обрушение структурных частей и затопление.

"Мы работаем, но с небольшой надеждой найти пропавших людей живыми...Сценарий, с которым мы столкнулись, не дает нам такой надежды", – заявил в среду Лука Кари, представитель итальянских пожарных.

Взрыв на электростанции Enel Green Power к югу от Болоньи произошел во время ремонтных работ и разрушил часть девятиэтажного подземного сооружения.

По словам префекта Болоньи Аттилио Висконти, когда на восьмом этаже под землей взорвалась турбина, произошел пожар, который затопил этаж ниже.

Трое мужчин, погибших в результате взрыва, были идентифицированы как рабочие в возрасте от 35 до 73 лет.

Согласно первым реконструкциям аварии, взрыв произошел во время испытательной операции, в которой участвовали около 15 рабочих, почти все сотрудники трех внешних компаний, нанятых Enel.

Марко Масинара, мэр соседнего города Камуньяно, сказал, что это сооружение было для нас "исторической электростанцией", которая обеспечивала работой многие семьи. "Сегодня произошла драма. Наш мир разрушился", – сказал он во вторник.

Напомним, недавно в Польше двое военных погибли во время учений на полигоне.