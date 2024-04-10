Дипломат ЄС допустив вступ Молдови у Євросоюз без Придністров'я

Посол ЄС у Молдові Яніс Мажейкс допустив, що Молдова може приєднатися до Євросоюзу без непідконтрольних Кишиневу територій на лівому березі Дністра, хоча назвав такий варіант не найкращим.

Мажейкс поспілкувався з журналістами напередодні Міжнародного саміту мерів у Кишиневі, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Дипломат сказав, що ЄС хоче бачити приєднання Молдови до Європейського Союзу разом із реінтегрованим Придністров'ям. Але водночас він не хоче бачити країну заручницею політичного врегулювання, тому що вона не повинна нести відповідальність за те, на що не обов’язково може вплинути.

"Не можна виключати, що спочатку першим приєднається Правобережжя, територія, яка контролюється конституційною владою. А потім приєднався б лівий берег, але це не найкращий варіант для нас", – сказав Мажейкс.

ЄС очікує побачити в найближчі роки більше ясності як щодо готовності, так і зацікавленості придністровської "де-факто" влади брати участь у цьому процесі, додав посол.

Молдовська влада розглядає варіант вступу країни до Європейського Союзу без території лівобережжя Дністра, яку зараз не контролює, після чого продовжить шукати шляхи врегулювання придністровського конфлікту.

Президентка Молдови Мая Санду вірить у членство Молдови в ЄС до 2030 року, навіть без Придністров’я.

Тим часом голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає для Молдови більш реальним сценарієм реінтеграцію з Придністров'ям до вступу в Євросоюз, в той час як Україна в іншій ситуації.