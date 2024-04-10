Дипломат ЕС допустил вступление Молдовы в Евросоюз без Приднестровья

Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс допустил, что Молдова может присоединиться к Евросоюзу без неподконтрольных Кишиневу территорий на левом берегу Днестра, хотя назвал такой вариант не лучшим.

Мажейкс пообщался с журналистами накануне Международного саммита мэров в Кишиневе, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Дипломат сказал, что ЕС хочет видеть присоединение Молдовы к Европейскому Союзу вместе с реинтегрированным Приднестровьем. Но в то же время он не хочет видеть страну заложницей политического урегулирования, потому что она не должна нести ответственность за то, на что не обязательно может повлиять.

"Нельзя исключать, что сначала первым присоединится Правобережье, территория, которая контролируется конституционной властью. А потом присоединился бы левый берег, но это не лучший вариант для нас", – сказал Мажейкс.

ЕС ожидает увидеть в ближайшие годы больше ясности как в отношении готовности, так и заинтересованности приднестровских "де-факто" властей участвовать в этом процессе, добавил посол.

Молдавские власти рассматривают вариант вступления страны в Европейский Союз без территории левобережья Днестра, которую сейчас не контролируют, после чего продолжат искать пути урегулирования приднестровского конфликта.

Президент Молдовы Майя Санду верит в членство Молдовы в ЕС до 2030 года, даже без Приднестровья.

Между тем, глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова считает для Молдовы более реальным сценарием реинтеграцию с Приднестровьем до вступления в Евросоюз, в то время как Украина в другой ситуации.