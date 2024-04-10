Прем'єр Іспанії закликав збільшити оборонні інвестиції в ЄС через агресію Росії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес рішуче відстоює необхідність збільшення інвестицій в оборону на європейському рівні перед обличчям агресивних дій Росії з метою посилення потенціалу стримування та виведення промисловості сектору на рівень, який відповідав би європейській економіці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання El Boletin.

Перед пленарним засіданням Конгресу депутатів Іспанії Санчес вкотре поскаржився на те, що європейською безпековою і оборонною промисловістю "занадто довго нехтували", що призвело до дефіциту інвестицій у розмірі 56 мільярдів євро.

"У нас менше можливостей, ми страждаємо від цифрових вразливостей, які посилюються зростанням штучного інтелекту, серйозних недоліків в оборонній промисловості, незважаючи на те, що європейська економіка в сім разів більша за російську", – сказав він.

З цієї причини він заявив, що ЄС повинен "мати такі ж карти, які мають інші держави, хоча б для того, щоб нам не довелося їх використовувати". "Ми повинні зміцнити наш потенціал стримування, щоб нас не боялися, щоб не втягувати світ у гонку озброєнь, але щоб нас поважали, щоб ми могли захистити великий проєкт миру, демократії і свободи, яким є Європа", – підкреслив він.

Іспанія, зазначив голова уряду, хоче відігравати "роль, яка відповідає їй як четвертій за величиною економіці в Європі" і з четвертою за величиною армією. "Ми повинні продовжувати збільшувати наші інвестиції, покращувати координацію наших збройних сил зі збройними силами держав-членів і підтримувати ініціативи Європейської комісії", – сказав він, хоча і дав зрозуміти, що водночас уряд буде продовжувати залишатися прихильним "дипломатії і миру".

У березні глава уряду Іспанії Педро Санчес у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським у неділю пообіцяв Україні нову підтримку у цьому році для оборони від загарбницької війни Росії.

Перед цим міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес звернулася до населення своєї країни у зв'язку з погрозами лідера Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю.