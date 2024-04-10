Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии России

Премьер-министр Испании Педро Санчес решительно отстаивает необходимость увеличения инвестиций в оборону на европейском уровне перед лицом агрессивных действий России с целью усиления потенциала сдерживания и вывода промышленности сектора на уровень, который отвечал бы европейской экономике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание El Boletin.

Перед пленарным заседанием Конгресса депутатов Испании Санчес в очередной раз пожаловался на то, что европейской безопасности и оборонной промышленностью "слишком долго пренебрегали", что привело к дефициту инвестиций в размере 56 млрд евро.

"У нас меньше возможностей, мы страдаем от цифровых уязвимостей, которые усугубляются ростом искусственного интеллекта, серьезных недостатков в оборонной промышленности, несмотря на то, что европейская экономика в семь раз больше российской", – сказал он.

По этой причине он заявил, что ЕС должен "иметь такие же карты, которые имеют другие государства, хотя бы для того, чтобы нам не пришлось их использовать". "Мы должны укрепить наш потенциал сдерживания, чтобы нас не боялись, чтобы не втягивать мир в гонку вооружений, но чтобы нас уважали, чтобы мы могли защитить великий проект мира, демократии и свободы, которым является Европа", – подчеркнул он.

Испания, отметил глава правительства, хочет играть "роль, которая соответствует ей как четвертой по величине экономике в Европе" и с четвертой по величине армией. "Мы должны продолжать увеличивать наши инвестиции, улучшать координацию наших вооруженных сил с вооруженными силами государств-членов и поддерживать инициативы Европейской комиссии", – сказал он, хотя и дал понять, что в то же время правительство будет продолжать оставаться приверженным "дипломатии и миру".

В марте глава правительства Испании Педро Санчес в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским в воскресенье пообещал Украине новую поддержку в этом году для обороны от захватнической войны России.

Перед этим министр обороны Испании Маргарита Роблес обратилась к населению своей страны в связи с угрозами лидера России Владимира Путина применить ядерное оружие.