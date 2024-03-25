Прем'єр Іспанії пообіцяв Україні нову підтримку для захисту від війни Росії

Глава уряду Іспанії Педро Санчес у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським у неділю пообіцяв Україні нову підтримку у цьому році для оборони від загарбницької війни Росії.

Про це Санчес розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Глава іспанського уряду наголосив, що "рішуча підтримка Іспанії зберігатиметься стільки, скільки буде потрібно".

"У 2024 році Іспанія надасть нові можливості, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії, яка триває вже понад два роки", – пообіцяв Санчес.

Acabo de conversar con el presidente ucraniano @ZelenskyyUa, a quien he reiterado que el firme apoyo de España se mantendrá mientras sea necesario.



España entregará en 2024 nuevas capacidades para ayudar a que Ucrania pueda defenderse de la agresión rusa, que dura ya más de dos… – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 24, 2024

Іспанія та Україна працюють разом заради справедливого і тривалого миру, який поважає основні принципи Статуту ООН, додав іспанський прем’єр. "Ми підтримуємо майбутній мирний саміт, який повинен мати широку міжнародну підтримку", – зауважив також Санчес.

Зеленський напередодні прозвітував, що обговорив із Санчесом потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Лідери також домовилися прискорити роботу з підготовки двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Іспанія готується до передачі Україні ще танків 19 Leopard 2.

Перед цим міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес звернулася до населення своєї країни у зв'язку з погрозами президента Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю.