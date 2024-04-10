Президентка Греції закликала зберігати підтримку України до досягнення справедливого миру

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу в середу закликала продовжувати підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Під час свого виступу на відкритті щорічного Дельфійського економічного форуму Сакелларопулу заявила, що конфлікт, який триває, не лише є кричущим порушенням Статуту ООН та міжнародного права, але й "залишається серйозною загрозою для європейської безпеки та глобальної стабільності".

Президентка Греції високо оцінила швидку і єдину реакцію Європейського Союзу на вторгнення Росії в лютому 2022 року. Вона підкреслила активну участь Греції в цих колективних зусиллях.

Сакелларопулу підкреслила важливість збереження цієї підтримки до досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру з повагою до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Наша підтримка має залишатися непохитною і своєчасною, слугуючи вирішальним стримувальним фактором проти російської агресії та ревізіонізму", – сказала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський і прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс домовилися прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою.

Нагадаємо, на початку березня прем'єр Греції відвідав Одесу і на час його візиту по місту вдарила Росія. Міцотакіс розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту Одеси і вибух стався дуже близько до них. Ніхто з грецької делегації не постраждав.