Президентка Греції закликала зберігати підтримку України до досягнення справедливого миру
Президентка Греції Катерина Сакелларопулу в середу закликала продовжувати підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Під час свого виступу на відкритті щорічного Дельфійського економічного форуму Сакелларопулу заявила, що конфлікт, який триває, не лише є кричущим порушенням Статуту ООН та міжнародного права, але й "залишається серйозною загрозою для європейської безпеки та глобальної стабільності".
Президентка Греції високо оцінила швидку і єдину реакцію Європейського Союзу на вторгнення Росії в лютому 2022 року. Вона підкреслила активну участь Греції в цих колективних зусиллях.
Сакелларопулу підкреслила важливість збереження цієї підтримки до досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру з повагою до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
"Наша підтримка має залишатися непохитною і своєчасною, слугуючи вирішальним стримувальним фактором проти російської агресії та ревізіонізму", – сказала вона.
Раніше президент Володимир Зеленський і прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс домовилися прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою.
Нагадаємо, на початку березня прем'єр Греції відвідав Одесу і на час його візиту по місту вдарила Росія. Міцотакіс розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту Одеси і вибух стався дуже близько до них. Ніхто з грецької делегації не постраждав.