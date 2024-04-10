Президент Греции призвала сохранять поддержку Украины до достижения справедливого мира

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу в среду призвала продолжать поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Во время своего выступления на открытии ежегодного Дельфийского экономического форума Сакелларопулу заявила, что продолжающийся конфликт не только является вопиющим нарушением Устава ООН и международного права, но и "остается серьезной угрозой для европейской безопасности и глобальной стабильности".

Президент Греции высоко оценила быструю и единую реакцию Европейского Союза на вторжение России в феврале 2022 года. Она подчеркнула активное участие Греции в этих коллективных усилиях.

Сакелларопулу подчеркнула важность сохранения этой поддержки до достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира с уважением к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Наша поддержка должна оставаться непоколебимой и своевременной, служа решающим сдерживающим фактором против российской агрессии и ревизионизма", – сказала она.

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис договорились ускорить работу над двусторонним соглашением по безопасности.

Напомним, в начале марта премьер Греции посетил Одессу и на время его визита по городу ударила Россия. Мицотакис рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту Одессы и взрыв произошел очень близко к ним. Никто из греческой делегации не пострадал.