Министр обороны Литвы пообещал, что помощь Украине будет больше

Новый министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас после первого визита в новой должности в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что помощь Украине будет еще больше.

Об этом министр сказал в интервью BNS в среду, сообщает "Европейская правда".

Кащюнас назвал переговоры с Зеленским "конструктивными и хорошими".

"Мы продолжим работать. Я представил весь наш пакет поддержки, и хочу сказать, что он больше, чем мы планировали, и он будет еще больше – мы будем искать все пути и возможности для его дальнейшего увеличения", – сказал министр.

Он отметил, что также представил Зеленскому планы Литвы по развертыванию боевых беспилотников и коалиции по разминированию.

По словам министра, в рамках трехлетней программы поддержки Украины со стороны Литвы на сумму 200 миллионов евро уже выделено 84 миллиона евро – на 20 миллионов больше, чем было запланировано.

"Я также представил идею программы беспилотников, где мы создадим собственную индустрию, но нам еще нужно разобраться с нашей законодательной базой, и мы будем поставлять украинцам беспилотники, которые затем будут испытаны на поле боя", – сказал Кащюнас.

Кащюнас был назначен новым министром обороны Литвы 25 марта.

"ЕвроПравда" общалась с Кащюнасом, когда он возглавлял комитет литовского Сейма по вопросам нацбезопасности: видео смотрите здесь.