Росія закрила в’їзд для двадцятьох британців, яких "звинуватила" в допомозі Україні

Міністерство закордонних справ Росії 10 березня розродилось черговою забороною на в’їзд для громадян Великої Британії, які, за його твердженням, допомагають Україні з веденням бойових дій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить заява російського МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Росії заявило, що додало до так званого стоп-листа низки представників держорганів, IT-сектору та ринку юридичних послуг Великої Британії.

Серед них – співробітники британської компанії Micro Focus, яка нібито надає українським силовим відомствам програмне забезпечення та послуги кіберзахисту, необхідні для збору даних з метою нанесення ударів по російських військах та інфраструктурі.

До російського списку також увійшли британці, причетні до "спроб нав'язати економоператорам держав Центральної Азії дотримання нелегітимних односторонніх рестрикцій, введених Заходом", як це формулює МЗС Росії.

Під кінець заяви російське відомство знову повторило звичні пропагандистські кліше про "підтримку українських неонацистів" і "контрпродуктивність продовження антиросійської санкційної політики".

У лютому міністерство закордонних справ Росії також ввело "персональні санкції" проти 18 громадян Великої Британії, яким буде заборонено в'їзд на російську територію.

Нагадаємо, торік улітку Росія обмежила пересування британських дипломатів. Також у Росії призупинили роботу школи, де вчаться діти дипломатів Британії, Канади і США.