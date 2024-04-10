Россия закрыла въезд для двадцати британцев, которых "обвинила" в помощи Украине

Министерство иностранных дел России 10 марта разродилось очередным запретом на въезд для граждан Великобритании, которые, по его утверждению, помогают Украине с ведением боевых действий.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует заявление российского МИДа.

Внешнеполитическое ведомство России заявило, что добавило в так называемый стоп-лист ряд представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании.

Среди них – сотрудники британской компании Micro Focus, которая якобы предоставляет украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые для сбора данных с целью нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре.

В российский список также вошли британцы, причастные к "попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом", как это формулирует МИД России.

Под конец заявления российское ведомство вновь повторило привычные пропагандистские клише о "поддержке украинских неонацистов" и "контрпродуктивности продолжения антироссийской санкционной политики".

В феврале министерство иностранных дел России также ввело "персональные санкции" против 18 граждан Великобритании, которым будет запрещен въезд на российскую территорию.

Напомним, летом прошлого года Россия ограничила передвижение британских дипломатов. Также в России приостановили работу школы, где учатся дети дипломатов Британии, Канады и США