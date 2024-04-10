У Литві хочуть на невизначений термін продовжити заборону ретрансляції російських каналів

Уряд Литви підтримує пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію програм російських і білоруських каналів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Наразі передбачається, що останнє обмеження діятиме до 1 жовтня 2024 року.

В ініційованих Мінкультом поправках до законів пропонується продовжити заборону на необмежений час і передбачити, що ці обмеження діятимуть доти, доки в Національній стратегії безпеки Росію та Білорусь вважатимуть країнами, що становлять небезпеку і загрозу для Литви.

"Пропонується продовжувати застосовувати заходи, що обмежують поширення інформації, яка загрожує національній безпеці Литви, і захищають литовське суспільство від дезінформації та інших маніпуляцій публічною інформацією", – ідеться в довідці уряду.

Після схвалення Кабінету міністрів питання щодо продовження заборони перенесуть до Сейму.

У вересні минулого року парламент продовжив заборону на ретрансляцію і поширення в інтернеті радіо- і телепрограм компаній, створених, прямо або побічно керованих, контрольованих або фінансованих Росією чи Білоруссю. Виняток стосується тільки каналів, які розповсюджуються країнами Європейського Союзу.

Нещодавно в Естонії арештували журналістку, яка працювала на російських пропагандистів.

Перед цим Національна рада з електронних ЗМІ закрила доступ у Латвії до дев'яти сайтів, що поширюють російську пропаганду.