У Литві хочуть на невизначений термін продовжити заборону ретрансляції російських каналів
Уряд Литви підтримує пропозицію продовжити заборону на ретрансляцію програм російських і білоруських каналів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.
Наразі передбачається, що останнє обмеження діятиме до 1 жовтня 2024 року.
В ініційованих Мінкультом поправках до законів пропонується продовжити заборону на необмежений час і передбачити, що ці обмеження діятимуть доти, доки в Національній стратегії безпеки Росію та Білорусь вважатимуть країнами, що становлять небезпеку і загрозу для Литви.
"Пропонується продовжувати застосовувати заходи, що обмежують поширення інформації, яка загрожує національній безпеці Литви, і захищають литовське суспільство від дезінформації та інших маніпуляцій публічною інформацією", – ідеться в довідці уряду.
Після схвалення Кабінету міністрів питання щодо продовження заборони перенесуть до Сейму.
У вересні минулого року парламент продовжив заборону на ретрансляцію і поширення в інтернеті радіо- і телепрограм компаній, створених, прямо або побічно керованих, контрольованих або фінансованих Росією чи Білоруссю. Виняток стосується тільки каналів, які розповсюджуються країнами Європейського Союзу.
Нещодавно в Естонії арештували журналістку, яка працювала на російських пропагандистів.
Перед цим Національна рада з електронних ЗМІ закрила доступ у Латвії до дев'яти сайтів, що поширюють російську пропаганду.