В Литве хотят на неопределенный срок продлить запрет ретрансляции российских каналов

Правительство Литвы поддерживает предложение продлить запрет на ретрансляцию программ российских и белорусских каналов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Сейчас предполагается, что последнее ограничение будет действовать до 1 октября 2024 года.

В инициированных Минкультом поправках к законам предлагается продлить запрет на неограниченное время и предусмотреть, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока в Национальной стратегии безопасности Россию и Беларусь будут считать странами, представляющими опасность и угрозу для Литвы.

"Предлагается продолжать применять меры, ограничивающие распространение информации, угрожающей национальной безопасности Литвы, и защищающие литовское общество от дезинформации и других манипуляций публичной информацией", – говорится в справке правительства.

После одобрения Кабинета министров вопрос о продлении запрета перенесут в Сейм.

В сентябре прошлого года парламент продлил запрет на ретрансляцию и распространение в интернете радио- и телепрограмм компаний, созданных, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых Россией или Беларусью. Исключение касается только каналов, которые распространяются странами Европейского Союза.

Недавно в Эстонии арестовали журналистку, работавшую на российских пропагандистов.

Перед этим Национальный совет по электронным СМИ закрыл доступ в Латвии к девяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду.