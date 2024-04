Глава МЗС Литви: Нафтобази нацистської Німеччини були військовою ціллю

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс долучився до дискусій про те, чи слід Україні атакувати російські нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс у своєму твіті звернувся до історії, нагадавши, як союзники під час Другої світової війни атакували нафтобази нацистської Німеччини.

"Під час Другої світової війни союзники розбомбили нафтові сховища нацистської Німеччини як першочергову військову ціль. Це весь твіт", – написав він, натякаючи, що підтримує атаки на російські НПЗ.

In WWII the Allies bombed Nazi Germany's oil depots as a high priority military target. That's the tweet. pic.twitter.com/nFjKEbsbLp