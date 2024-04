Глава МИД Литвы: Нефтебазы нацистской Германии были военной целью

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис присоединился к дискуссиям о том, следует ли Украине атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис в твите обратился к истории, напомнив, как союзники во время Второй мировой войны атаковали нефтебазы нацистской Германии.

"Во время Второй мировой войны союзники разбомбили нефтяные хранилища нацистской Германии как первоочередную военную цель. Это весь твит", – написал он, намекая, что поддерживает атаки на российские НПЗ.

