У Трампа заперечують контакти із Зеленським щодо запрошення до України

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає недоречним зараз відвідувати Україну, оскільки він не обіймає посаду, заявили в його передвиборчому штабі після того, як президент Володимир Зеленський закликав його приїхати до України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У передвиборчому штабі Трампа заявили, що не було жодних офіційних контактів Зеленського з колишнім президентом Сполучених Штатів.

"Не було жодних контактів з боку Зеленського, і... Трамп публічно заявив, що було б недоречно їхати в Україну зараз, оскільки він не є верховним головнокомандувачем", – йдеться в електронному листі штабу.

Раніше Зеленський заявив, що висловив Трампу свою зацікавленість у прийнятті запрошення, але не призначив дату.

"Ми передавали меседжі та контекст через відповідних людей. Ми говорили, що хотіли б, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, побачив усе на власні очі та зробив власні висновки. У будь-якому разі, я готовий з ним зустрітися та обговорити це питання", – зазначив український президент.

Перед цим майбутній кандидат в президенти США від республіканців часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що Трамп нібито прагне підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій – зокрема, Криму та Донбасу.

Втім, радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав фейковою новиною повідомлення The Washington Post, у якому видання розкрило нібито деталі "мирного плану" Трампа щодо України.