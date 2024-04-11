Україна отримала від Литви засоби для боротьби з дронами та генератори

Литва доставила до України чергову партію військової допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Литви.

Збройним силам України передають системи протидії безпілотникам, генератори та розкладні ліжка.

"Литва продовжує свою непохитну підтримку України, країни, яка страждає від жорстокої російської агресії", – зазначають в Міноборони країни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до столиці Литви для участі у саміті так званого "Тримор’я".

А вчора до Києва завітав міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас, який обговорив з українським колегою проблеми постачання військової допомоги та заплановане підписання українсько-литовської угоди про безпеку.

Під час зустрічі Кащюнас та Рустем Умєров обговорили дефіцит боєприпасів в Україні, а також необхідність сприяння військовій промисловості та приєднання до багатосторонніх ініціатив із виробництва, закупівлі та збільшення виробництва озброєнь і боєприпасів.

Нагадаємо, Лаурінас Кащюнас був призначений новим міністром оборони Литви 25 березня.

Після першого візиту на новій посаді до Києва і зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що допомога Україні буде ще більшою.