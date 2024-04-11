Украина получила от Литвы средства для борьбы с дронами и генераторы

Литва доставила в Украину очередную партию военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Литвы.

Вооруженным силам Украины передают системы противодействия беспилотникам, генераторы и раскладные кровати.

"Литва продолжает свою непоколебимую поддержку Украины, страны, которая страдает от жестокой российской агрессии", – отмечают в Минобороны страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в столицу Литвы для участия в саммите так называемого "Триморья".

А вчера Киев посетил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас, который обсудил с украинским коллегой проблемы поставок военной помощи и запланированное подписание украинско-литовского соглашения о безопасности.

Во время встречи Кащюнас и Рустем Умеров обсудили дефицит боеприпасов в Украине, а также необходимость содействия военной промышленности и присоединения к многосторонним инициативам по производству, закупке и увеличению производства вооружений и боеприпасов.

Напомним, Лауринас Кащюнас был назначен новым министром обороны Литвы 25 марта.

После первого визита на новой должности в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что помощь Украине будет еще больше.