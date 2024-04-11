Фіцо: Словаччина ухвалить рішення для комфорту водіїв вантажівок на кордоні з Україною

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що його уряд ухвалить рішення для більшого комфорту водіїв вантажівок, які змушені стояти у чергах на словацько-українському кордоні через заблоковані переходи на польському кордоні.

Про це Фіцо сказав у четвер на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо повідомив, що на міжурядових консультаціях вони обговорили модернізацію прикордонного переходу "Вишнє Нємецьке".

Він додав, що "певні протести" на польсько-українському кордоні мають наслідки і для словацького кордону.

"Водії вантажівок вирішили використовувати КПП зі Словаччиною. Словацькі та українські органи не можуть вчасно оформити такий потік. Сотні вантажівок і сотні водіїв залишаються без будь-якої допомоги, без води, без їжі…

Ще сьогодні на засіданні словацького уряду, яке буде після нашої зустрічі, ми приймемо постанову, яка буде зобов’язувати відповідних міністрів зробити ситуацію на переходах комфортною", – сказав Фіцо.

Разом з тим Фіцо заявив, що його країна може заборонити ввезення 14 позицій українського агроекспорту, якщо сторони не знайдуть спільне вирішення проблеми.

Він також запевнив, що Словаччина прагне мати дружні відносини з Україною.