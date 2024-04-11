Фицо: Словакия примет решение для комфорта водителей грузовиков на границе с Украиной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его правительство примет решение для большего комфорта водителей грузовиков, которые вынуждены стоять в очередях на словацко-украинской границе из-за заблокированных переходов на польской границе.

Об этом Фицо сказал в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций, сообщает "Европейская правда".

Фицо сообщил, что на межправительственных консультациях они обсудили модернизацию пограничного перехода "Вышне Немецке".

Он добавил, что "определенные протесты" на польско-украинской границе имеют последствия и для словацкой границы.

"Водители грузовиков решили использовать КПП со Словакией. Словацкие и украинские органы не могут вовремя оформить такой поток. Сотни грузовиков и сотни водителей остаются без какой-либо помощи, без воды, без еды...

Еще сегодня на заседании словацкого правительства, которое будет после нашей встречи, мы примем постановление, обязывающее соответствующих министров сделать ситуацию на переходах комфортной", – сказал Фицо.

Вместе с тем Фицо заявил, что его страна может запретить ввоз 14 позиций украинского агроэкспорта, если стороны не найдут совместное решение проблемы.

Он также заверил, что Словакия стремится иметь дружеские отношения с Украиной.