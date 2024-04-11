ЕС предупредил Грузию, что закон об "иноагентах" несовместим с его ценностями

Посол Европейского Союза в Грузии заявил в четверг, что законопроект об "иностранных агентах", повторно внесенный в парламент правящей партией на этой неделе, несовместим с ценностями ЕС, к которому стремится присоединиться страна.

Как пишет "Европейская правда", об этом посол Евросоюза Павел Герчинский заявил на пресс-конференции в Тбилиси, его слова приводит агентство Reuters.

Герчинский сказал, что законопроект "несовместим с нормами и ценностями ЕС".

"По нашему мнению, беспокойство относительно прозрачности (неправительственных организаций. – Ред.) не должно использоваться как оправдание для ограничения пространства для организаций гражданского общества, для ограничения свободы слова и свободы СМИ", – сказал посол.

Хотя партия власти "Грузинская мечта" заявляет, что хочет присоединиться как к ЕС, так и к НАТО, в последние годы политсилу критиковали за авторитарные методы правления, а также за углубление отношений с Россией.

Во вторник несколько тысяч протестующих вышли на митинг возле парламента, выкрикивая лозунги против законопроекта об "иноагентах", который они назвали "российским законом".

Критики законопроекта сравнивают его с законом, который Кремль использует для подавления инакомыслия в России.

Посол США в Грузии Робин Данниган, комментируя намерения Тбилиси одобрить законопроект об "иноагентах", заявила, что он отклонит страну от пути в ЕС.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды", зачем власти Грузии идут на конфликт с ЕС, выдвигая такие инициативы.