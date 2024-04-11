Ексканцлер Німеччини програв суд таблоїду Bild через заяву Навального

Колишній канцлер Німеччини від Соціал-демократичної партії Герхард Шредер не зміг через суд домогтись, аби німецький таблоїд Bild припинив поширювати висловлювання російського опозиціонера Алексєя Навального про нього.

Про це повідомило саме видання з посиланням на рішення земельного суду Гамбурга, пише "Європейська правда".

Шредер хотів, щоб Bild юридично заборонили публікувати критичні висловлювання на свою адресу з боку Навального з інтерв'ю, яке той дав восени 2020 року.

Росіянин тоді звинуватив ексканцлера Німеччини в тому, що він є "хлопчиком на побігеньках у Путіна", який "захищає вбивць" і "отримує таємні платежі". Шредер заявив, що не отримував жодних таємних платежів від Путіна, і подав на Bild до суду через заяву Навального.

Позов Шредера провалився, і 8 березня 2024 року земельний суд Гамбурга відхилив його. Оскільки ексканцлер не подав апеляцію, рішення не підлягає оскарженню, а сам Шредер має відшкодувати судові витрати.

Шредер народився 7 квітня 1944 року в Моссенберзі в землі Північний Рейн-Вестфалія. Він був канцлером з 1998 по 2005 рік і головою СДПН з 1999 по 2004 рік.

Оскільки він не розірвав дружбу з лідером Росії Владіміром Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, керівництво СДПН від нього дистанціювалося. Проте минулого року процедура виключення Шредера з партії, подана кількома осередками СДПН, провалилася.

Нещодавно Шредер підтримав канцлера Олафа Шольца, який відмовився постачати Україні ракети Taurus.