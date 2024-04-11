Экс-канцлер Германии проиграл суд таблоиду Bild из-за заявления Навального

Бывший канцлер Германии от Социал-демократической партии Герхард Шрёдер не смог через суд добиться, чтобы немецкий таблоид Bild прекратил распространять высказывания российского оппозиционера Алексея Навального о нем.

Об этом сообщило само издание со ссылкой на решение земельного суда Гамбурга, пишет "Европейская правда".

Шрёдер хотел, чтобы Bild юридически запретили публиковать критические высказывания в свой адрес со стороны Навального из интервью, которое тот дал осенью 2020 года.

Россиянин тогда обвинил экс-канцлера Германии в том, что он является "мальчиком на побегушках у Путина", который "защищает убийц" и "получает тайные платежи". Шрёдер заявил, что не получал никаких тайных платежей от Путина, и подал на Bild в суд из-за заявления Навального.

Иск Шрёдера провалился, и 8 марта 2024 года земельный суд Гамбурга отклонил его. Поскольку экс-канцлер не подал апелляцию, решение не подлежит обжалованию, а сам Шрёдер должен возместить судебные издержки.

Шрёдер родился 7 апреля 1944 года в Моссенберге в земле Северный Рейн-Вестфалия. Он был канцлером с 1998 по 2005 год и председателем СДПГ с 1999 по 2004 год.

Поскольку он не разорвал дружбу с лидером России Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину, руководство СДПГ от него дистанцировалось. Однако в прошлом году процедура исключения Шрёдера из партии, поданная несколькими ячейками СДПГ, провалилась.

Недавно Шрёдер поддержал канцлера Олафа Шольца, который отказался поставлять Украине ракеты Taurus.