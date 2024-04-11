Макрон виступив за збільшення виробництва зброї у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон під час відвідин місця будівництва нового порохового заводу Eurenco в Бержераку відстоював цього четверга, 11 квітня, своє прагнення до реіндустріалізації Франції у військовій сфері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Макрон захистив свою політику, спрямовану на збільшення виробництва в оборонному секторі на французькій території.

"Світ змінюється, і ми всі повинні виробляти більше, щоб підтримати Україну перед обличчям цієї агресії і захистити себе", – сказав він журналістам, присутнім під час його поїздки на місце будівництва нового порохового заводу Eurenco.

"Ця динаміка запускається по всій Європі і по всьому світу", – додав він.

Президент уточнив, що Франція вже потроїла темпи виробництва САУ Caesar, які постачає в Україну. І що загалом вона "продає ці САУ по всьому світу", що робить їх "надзвичайно потужним експортним продуктом".

Щодо виробництва боєприпасів, він запевнив, що Eurenco вже подвоїла виробництво зарядів з початку війни в Україні. "Ми хочемо піти ще далі", – сказав він.

Новий завод у Бержераку, який додасться до наявного виробничого майданчика у Швеції, має дозволити "додатково збільшити" виробництво.

Нагадаємо, в лютому президент Франції Емманюель Макрон попередив, що дії Москви в останні тижні свідчать про те, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.