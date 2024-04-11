Макрон выступил за увеличение производства оружия во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время посещения места строительства нового порохового завода Eurenco в Бержераке отстаивал в этот четверг, 11 апреля, свое стремление к реиндустриализации Франции в военной сфере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Макрон защитил свою политику, направленную на увеличение производства в оборонном секторе на французской территории.

"Мир меняется, и мы все должны производить больше, чтобы поддержать Украину перед лицом этой агрессии и защитить себя", – сказал он журналистам, присутствующим во время его поездки на место строительства нового порохового завода Eurenco.

"Эта динамика запускается по всей Европе и по всему миру", – добавил он.

Президент уточнил, что Франция уже утроила темпы производства САУ Caesar, которые поставляет в Украину. И что в целом она "продает эти САУ по всему миру", что делает их "чрезвычайно мощным экспортным продуктом".

Относительно производства боеприпасов, он заверил, что Eurenco уже удвоила производство зарядов с начала войны в Украине. "Мы хотим пойти еще дальше", – сказал он.

Новый завод в Бержераке, который добавится к существующей производственной площадке в Швеции, должен позволить "дополнительно увеличить" производство.

Напомним, в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что действия Москвы в последние недели свидетельствуют о том, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.