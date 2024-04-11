Влада Грузії наполягає, що закон про "іноагентів" не завадить шляху до ЄС

Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі наполягає, що закон про "іноагентів" не може зашкодити євроінтеграції країни, хоча у ЄС вже застерегли Тбілісі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє проєкт SOVA.

Дарчіашвілі прокоментував законопроєкт "про прозорість іноземного впливу", який критики називають "російським законом" через подібність із російським законодавством.

"Закон "про прозорість" не може фізично перешкоджати європейській інтеграції Грузії, оскільки прозорість є головним наріжним каменем європейської інтеграції", – сказав Дарчіашвілі.

Зазначимо, що після ініціювання "Грузинською мрією" закону про "іноагентів" багато офіційних осіб Німеччини заговорили про те, що країна з його прийняттям може втратити шанс на вступ до Євросоюзу.

Посол Європейського Союзу в Грузії заявив, що законопроєкт про "іноземних агентів", є несумісним із цінностями ЄС, до якого прагне приєднатися країна.

Посол США в Грузії Робін Данніган, коментуючи наміри Тбілісі схвалити законопроєкт про "іноагентів", заявила, що він відхилить країну від шляху до ЄС.

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