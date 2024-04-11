Власти Грузии настаивают, что закон об "иноагентах" не помешает пути в ЕС

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили настаивает, что закон об "иноагентах" не может помешать евроинтеграции страны, хотя в ЕС уже предостерегли Тбилиси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает проект SOVA.

Дарчиашвили прокомментировал законопроект "о прозрачности иностранного влияния", который критики называют "российским законом" из-за сходства с российским законодательством.

"Закон "о прозрачности" не может физически препятствовать европейской интеграции Грузии, поскольку прозрачность является главным краеугольным камнем европейской интеграции", – сказал Дарчиашвили.

Отметим, что после инициирования "Грузинской мечтой" закона об "иноагентах" многие официальные лица Германии заговорили о том, что страна с его принятием может упустить шанс на вступление в Евросоюз.

Посол Европейского Союза в Грузии заявил, что законопроект об "иностранных агентах" несовместим с ценностями ЕС, к которому стремится присоединиться страна.

Посол США в Грузии Робин Данниган, комментируя намерения Тбилиси одобрить законопроект об "иноагентах", заявила, что он отклонит страну от пути в ЕС.

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