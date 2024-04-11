Укр Рус Eng

Кулеба поздравил нового главу МИД Болгарии

Новости — Четверг, 11 апреля 2024, 20:30 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил Стефана Димитрова с назначением на должность главы МИД Болгарии и выразил надежду на углубление сотрудничества.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X).

В короткой заметке глава украинского МИД поздравил с назначением болгарского визави.

"Мы ценим наше партнерство с Болгарией и надеемся на углубление нашего сотрудничества ради безопасности и процветания обоих наших народов, Черноморского региона и не только", – добавил он.

До назначения на должность главы болгарского МИД Стефан Димитров был послом Болгарии в Черногории. Он является карьерным дипломатом с почти тридцатилетним опытом.

Новый министр обороны Болгарии призвал ускорить предоставление военной помощи Украине

Димитров входит в назначенное 9 апреля временное правительство во главе с премьер-министром Димитаром Главчевым, которое будет руководить страной на время парламентских выборов и формирования новой коалиции.

Очередные досрочные выборы в Болгарии спровоцировал провал формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров.

Подробно об этом и рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба Болгария