Кулеба поздравил нового главу МИД Болгарии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил Стефана Димитрова с назначением на должность главы МИД Болгарии и выразил надежду на углубление сотрудничества.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X).

В короткой заметке глава украинского МИД поздравил с назначением болгарского визави.

"Мы ценим наше партнерство с Болгарией и надеемся на углубление нашего сотрудничества ради безопасности и процветания обоих наших народов, Черноморского региона и не только", – добавил он.

Congratulations to Stefan Dimitrov on his appointment as Bulgaria’s Foreign Minister. We value our partnership with Bulgaria and look forward to advancing our cooperation for the sake of security and prosperity for both our nations, the Black Sea region, and beyond. @MFABulgaria – Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2024

До назначения на должность главы болгарского МИД Стефан Димитров был послом Болгарии в Черногории. Он является карьерным дипломатом с почти тридцатилетним опытом.

Димитров входит в назначенное 9 апреля временное правительство во главе с премьер-министром Димитаром Главчевым, которое будет руководить страной на время парламентских выборов и формирования новой коалиции.

Очередные досрочные выборы в Болгарии спровоцировал провал формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров.

Подробно об этом и рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?