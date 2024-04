Кулеба поздравил нового главу МИД Болгарии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил Стефана Димитрова с назначением на должность главы МИД Болгарии и выразил надежду на углубление сотрудничества.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X).

В короткой заметке глава украинского МИД поздравил с назначением болгарского визави.

"Мы ценим наше партнерство с Болгарией и надеемся на углубление нашего сотрудничества ради безопасности и процветания обоих наших народов, Черноморского региона и не только", – добавил он.

Congratulations to Stefan Dimitrov on his appointment as Bulgaria’s Foreign Minister. We value our partnership with Bulgaria and look forward to advancing our cooperation for the sake of security and prosperity for both our nations, the Black Sea region, and beyond. @MFABulgaria