Чому відомий проросійськими заявами Фіцо змінив тональність щодо України

11 квітня після українсько-словацьких міжурядових консультацій прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив чимало дружніх до України заяв.

Подібні слова Україна чула від багатьох іноземних лідерів.

Але цього разу вони пролунали від відомого своїми антиукраїнськими та проросійськими заявами політика.

Про зміну тональності заяв відкрито проросійського лідера Словаччини щодо України та причини цього, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо обирає "мир" з Україною: як вдалося порозумітися зі Словаччиною та чи довго це триватиме. Далі – короткий її виклад.

Це вже другі консультації очільників українського і словацького урядів після минулорічної зміни влади у сусідній країні.

Перше засідання пройшло в Ужгороді 24 січня, і тоді здавалося, що Фіцо цілеспрямовано намагається зірвати зустріч.

Їй передувала низка його відверто антиукраїнських заяв.

Попри такі несприятливі стартові умови, перші переговори пройшли досить конструктивно. Як зазначали джерела "ЄвроПравди" у переговорній групі з українського боку, Фіцо на закритій частині переговорів напряму визнав, що його скандальні заяви адресовані внутрішній аудиторії, тоді як сам він готовий до конструктивних відносин.

Втім, ігнорувати антиукраїнські випади словацької влади ставало дедалі складніше.

6 квітня у Словаччині завершилися президентські вибори, причому у проміжку між першим та другим турами українська тема була ключовою у пропаганді провладного кандидата Петера Пеллегріні.

Завершення виборчого циклу у Словаччині давало надію на прогрес у переговорах. Цим і були важливі нинішні консультації, що відбулися лише за п'ять днів після виборів.

І зустріч 11 квітня певною мірою виправдала ці сподівання.

Серед досягнутих домовленостей – запуск до кінця року прямого пасажирського залізничного сполучення Київ – Кошице та розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп – Чієрна-над-Тисою.

Також, за словами українського прем’єра, словацький уряд готовий надавати допомогу з розмінуванням.

Не менш важливою була тональність заяв Фіцо.

"Словаччина хоче бути доброю, дружньою країною-сусідкою України. Ми хочемо проявити солідарність з вами у тому нещасті, з яким ви боретеся", – заявив він, втім, так і не назвавши причину цього "нещастя".

Також, за його словами, Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

А у питанні вступу України до ЄС – не чинитиме перешкод.

Отже, загальне враження від його заяв вийшло цілком позитивним.

Що стало причиною такої зміни словацької позиції?

По-перше, завершився виборчий цикл. По-друге, у словацького прем’єра попереду дуже непрості переговори з Єврокомісією, пов’язані з планами Братислави прийняти вкрай суперечливі зміни у закони про суспільне телебачення та громадські організації.

"На кону – очікуваний конфлікт із євроінституціями та цілком можливе замороження фінансової допомоги", – каже експерт словацької Асоціації зовнішньої політики Александр Дулеба.

Роберту Фіцо треба не створювати додаткових точок напруги – в тому числі щодо України. Тож, певний час Братислава буде зацікавлена у добрих (принаймні, конструктивних) відносинах із Києвом.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Фіцо обирає "мир" з Україною: як вдалося порозумітися зі Словаччиною та чи довго це триватиме.