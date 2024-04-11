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Шмигаль: Залізничне сполучення між Києвом та Кошице запустять до кінця року

Новини — Четвер, 11 квітня 2024, 16:10 — Христина Бондарєва

До кінця цього року Україна та Словаччина планують запустити пряме пасажирське залізничне сполучення між Києвом та Кошице. 

Про це повідомив у четвер на спільній пресконференції з прем’єром Словаччини після міжурядових консультацій глава уряду України Денис Шмигаль, пише "Європейська правда". 

За його словами, на консультаціях досягли домовленості у сфері логістики, зокрема – залізничного сполучення.

"Уже досягнута конкретна домовленість про запуск до кінця цього року прямого пасажирського залізничного сполучення Київ-Кошице з використанням інфраструктури колії 1520 мм", – сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна готова активно розширювати пропускну здатність прикордонних пунктів, щоб більше людей могли перетинати кордон в обидва боки, а товарообіг між країнами зростав. 

"Крім того, плануємо розвивати транскордонний залізничний маршрут Чоп – Чиєрна-над-Тисою", – додав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС.

Окрім того, Фіцо повідомив, що Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

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Словаччина