Почему известный пророссийскими заявлениями Фицо изменил тональность в отношении Украины

11 апреля после украинско-словацких межправительственных консультаций премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал немало дружественных к Украине заявлений.

Подобные слова Украина слышала от многих иностранных лидеров.

Но на этот раз они прозвучали от известного своими антиукраинскими и пророссийскими заявлениями политика.

Об изменении тональности заявлений открыто пророссийского лидера Словакии в отношении Украины и причинах этого, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо выбирает "мир" с Украиной: как удалось договориться со Словакией и долго ли это продлится. Далее – краткое ее изложение.

Это уже вторые консультации руководителей украинского и словацкого правительств после прошлогодней смены власти в соседней стране.

Первое заседание прошло в Ужгороде 24 января, и тогда казалось, что Фицо целенаправленно пытается сорвать встречу.

Ей предшествовал ряд его откровенно антиукраинских заявлений.

Несмотря на такие неблагоприятные стартовые условия, первые переговоры прошли достаточно конструктивно. Как отмечали источники "ЕвроПравды" в переговорной группе с украинской стороны, Фицо на закрытой части переговоров напрямую признал, что его скандальные заявления адресованы внутренней аудитории, тогда как сам он готов к конструктивным отношениям.

Впрочем, игнорировать антиукраинские выпады словацких властей становилось все сложнее.

6 апреля в Словакии завершились президентские выборы, причем в промежутке между первым и вторым турами украинская тема была ключевой в пропаганде провластного кандидата Петера Пеллегрини.

Завершение избирательного цикла в Словакии давало надежду на прогресс в переговорах. Этим и были важны нынешние консультации, состоявшиеся всего через пять дней после выборов.

И встреча 11 апреля в определенной степени оправдала эти надежды.

Среди достигнутых договоренностей – запуск до конца года прямого пассажирского железнодорожного сообщения Киев – Кошице и развитие трансграничного железнодорожного маршрута Чоп – Чиерна-над-Тисой.

Также, по словам украинского премьера, словацкое правительство готово оказывать помощь с разминированием.

Не менее важной была тональность заявлений Фицо.

"Словакия хочет быть доброй, дружественной страной-соседкой Украины. Мы хотим проявить солидарность с вами в том несчастье, с которым вы боретесь", – заявил он, впрочем, так и не назвав причину этого "несчастья".

Также, по его словам, Словакия примет участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.

А в вопросе вступления Украины в ЕС – не будет препятствовать.

Итак, общее впечатление от его заявлений получилось вполне положительным.

Что стало причиной такого изменения словацкой позиции?

Во-первых, завершился избирательный цикл. Во-вторых, у словацкого премьера впереди очень непростые переговоры с Еврокомиссией, связанные с планами Братиславы принять крайне противоречивые изменения в законы об общественном телевидении и общественных организациях.

"На кону – ожидаемый конфликт с евроинститутами и вполне возможное замораживание финансовой помощи", – говорит эксперт словацкой Ассоциации внешней политики Александр Дулеба.

Роберту Фицо надо не создавать дополнительных точек напряжения – в том числе по Украине. Поэтому, некоторое время Братислава будет заинтересована в хороших (по крайней мере, конструктивных) отношениях с Киевом.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Фицо выбирает "мир" с Украиной: как удалось договориться со Словакией и долго ли это продлится.