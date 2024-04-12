Почему известный пророссийскими заявлениями Фицо изменил тональность в отношении Украины
Новости — Пятница, 12 апреля 2024, 13:30 —
11 апреля после украинско-словацких межправительственных консультаций премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал немало дружественных к Украине заявлений.
Подобные слова Украина слышала от многих иностранных лидеров.
Но на этот раз они прозвучали от известного своими антиукраинскими и пророссийскими заявлениями политика.
Об изменении тональности заявлений открыто пророссийского лидера Словакии в отношении Украины и причинах этого, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо выбирает "мир" с Украиной: как удалось договориться со Словакией и долго ли это продлится. Далее – краткое ее изложение.
Это уже вторые консультации руководителей украинского и словацкого правительств после прошлогодней смены власти в соседней стране.
Первое заседание прошло в Ужгороде 24 января, и тогда казалось, что Фицо целенаправленно пытается сорвать встречу.
Ей предшествовал ряд его откровенно антиукраинских заявлений.
Несмотря на такие неблагоприятные стартовые условия, первые переговоры прошли достаточно конструктивно. Как отмечали источники "ЕвроПравды" в переговорной группе с украинской стороны, Фицо на закрытой части переговоров напрямую признал, что его скандальные заявления адресованы внутренней аудитории, тогда как сам он готов к конструктивным отношениям.
Впрочем, игнорировать антиукраинские выпады словацких властей становилось все сложнее.
6 апреля в Словакии завершились президентские выборы, причем в промежутке между первым и вторым турами украинская тема была ключевой в пропаганде провластного кандидата Петера Пеллегрини.
Завершение избирательного цикла в Словакии давало надежду на прогресс в переговорах. Этим и были важны нынешние консультации, состоявшиеся всего через пять дней после выборов.
И встреча 11 апреля в определенной степени оправдала эти надежды.
Среди достигнутых договоренностей – запуск до конца года прямого пассажирского железнодорожного сообщения Киев – Кошице и развитие трансграничного железнодорожного маршрута Чоп – Чиерна-над-Тисой.
Также, по словам украинского премьера, словацкое правительство готово оказывать помощь с разминированием.
Не менее важной была тональность заявлений Фицо.
"Словакия хочет быть доброй, дружественной страной-соседкой Украины. Мы хотим проявить солидарность с вами в том несчастье, с которым вы боретесь", – заявил он, впрочем, так и не назвав причину этого "несчастья".
Также, по его словам, Словакия примет участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.
А в вопросе вступления Украины в ЕС – не будет препятствовать.
Итак, общее впечатление от его заявлений получилось вполне положительным.
Что стало причиной такого изменения словацкой позиции?
Во-первых, завершился избирательный цикл. Во-вторых, у словацкого премьера впереди очень непростые переговоры с Еврокомиссией, связанные с планами Братиславы принять крайне противоречивые изменения в законы об общественном телевидении и общественных организациях.
"На кону – ожидаемый конфликт с евроинститутами и вполне возможное замораживание финансовой помощи", – говорит эксперт словацкой Ассоциации внешней политики Александр Дулеба.
Роберту Фицо надо не создавать дополнительных точек напряжения – в том числе по Украине. Поэтому, некоторое время Братислава будет заинтересована в хороших (по крайней мере, конструктивных) отношениях с Киевом.
Подробнее – в материале Юрия Панченко Фицо выбирает "мир" с Украиной: как удалось договориться со Словакией и долго ли это продлится.