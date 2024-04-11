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Прем’єр Словаччини: Ми не будемо створювати перешкоди на шляху України в ЄС

Новини — Четвер, 11 квітня 2024, 15:35 — Христина Бондарєва

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС.

Про це він сказав у четвер на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій, повідомляє "Європейська правда". 

Фіцо запевнив, що Словаччина підтримує амбіції України стати членом ЄС. "Це не спекуляція. Це – абсолютна повна підтримка", – сказав він.

"Ми не є країною, яка буде вам створювати перешкоди на вашому шляху (до ЄС). Навпаки – ми хочемо допомогти, поділитися з вами своїм досвідом, який стосується перемовин щодо вступу", – додав Фіцо.

Він запевнив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу, тому що "це гарантія для перспектив країни, для розвитку країни і для мирного розвитку". 

"Ми тримаємо кулаки за вас", – запевнив Роберт Фіцо.

Він також заявив, що Словаччина прагне мати дружні відносини з Україною. 

Окрім того, Фіцо повідомив, що Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

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Словаччина Вступ до ЄС