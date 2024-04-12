В Эстонии заявили, что ФСБ избивала украинцев на границе

Полиция безопасности (КаПо) Эстонии заявила, что на пограничных пунктах с РФ сотрудники ФСБ систематически подвергали травле, а в некоторых случаях избивали граждан Украины, которые пытались выбраться в страны ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Postimees.

КаПо отмечает, что кроме издевательств над украинцами на территории РФ, преследование украинских граждан усилилось на автомобильных пунктах пропуска Куничина гора и Шумилкино на границе с Эстонией.

По словам украинцев, на этих пунктах пропуска с ними проводили беседы, больше напоминающие допросы, заставляли заполнять анкеты, проверяли средства связи и собирали в них данные, а также избивали с целью получить ответы на всевозможные вопросы.

Согласно рассказам граждан Украины, во время досмотра людей заставляли раздеваться до нижнего белья, после чего фотографировали, при этом ФСБ также делала видеозаписи заявлений, которые впоследствии могут быть использованы для компромата.

КаПо сообщает, что некоторых украинцев на короткое время оставляли в доме для арестованных под предлогом сфабрикованных нарушений, а также проводили проверку на детекторе лжи, что приводило к тому, что переход через границу затягивался для всех.

Ранее сообщалось, что в марте в Эстонии зафиксировали рекордное количество кибератак на сайты государственного сектора балтийской страны.

Перед этим в Эстонии фиксировали все больше сбоев в работе GPS, а также увеличение их масштабов.

Сбои в работе GPS – который используют авиакомпании, смартфоны и системы вооружений – также наблюдались в районе Калининграда. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем недавно заявил, что за ними стоит Россия.